Сочинская транспортная полиция задержала на железнодорожной станции в Адлере восьмилетнюю девочку с огромным чемоданом, которая самостоятельно собиралась добраться до бабушки, живущей в Калининграде. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Полицейские обратили внимание на девочку, идущую на вокзал с большим чемоданом и дамской сумкой на плече. Когда ребенка остановили и задали вопрос, где ее родители, она заявила, что они ждут ее на станции. Однако это оказалось вымыслом.

Девочка, которую отвезли в подразделение по делам несовершеннолетних, призналась, что родители уделяют ей слишком мало времени, и поэтому она сама решила собрать вещи и отправиться на летние каникулы к бабушке, сообщает телеканал «360».

Сотрудники транспортной полиции Сочи провели с ребенком профилактическую беседу, а затем отвезли ее домой.

Мать несовершеннолетней путешественницы поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за проявленную бдительность и помощь.