Присяжные могут вынести вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова в четверг, 22 июня. Заседание суда начнется в 14:00 мск.

В среду, 21 июня, в Московском окружном военном суде подсудимые выступили с последним словом, передает РИА «Новости».

Предполагаемый киллер Заур Дадаев, обращаясь к присяжным, заявил, что «чеченцы не стреляют в спину».

«Мы свою кровную месть человеку предъявляем. Мы не тот народ, чтобы за спиной кого-то убивать», — подчеркнул Дадаев.

Подсудимый также рассказал, что в СИЗО прочитал книгу Немцова «Исповедь бунтаря», и понял, что он за человек. В заключении Дадаев заявил, что не причастен к убийству.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года выстрелом в спину. На скамье подсудимых находятся пять человек: Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Следствие считает заказчиком и организатором убийства политика Руслана Мухудинова. Он находится в международном розыске с ноября 2015 года. Дело в отношении Мухудинова выделено в отдельное производство.