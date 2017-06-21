Выставка «Покинутый дом: кунсткамера московских роялей»
Новая выставка в Музее Москвы посвящена столичной музыкальной жизни дореволюционного времени
В центре внимания здесь — рояли и пианино, изготовленные в Москве на рубеже прошлого и позапрошлого веков, которым не нашлось места в современной жизни
Маленький посетитель выставки «Покинутый дом: кунсткамера московских роялей» в Музее Москвы
Экспонаты выставки «Покинутый дом: кунсткамера московских роялей» в Музее Москвы
Одна из главных задач выставки — показать, какую важную роль играли музыкальные инструменты в домашней жизни людей
Создатели предлагают вспомнить некогда знаменитые фортепианные фабрики, повлиявшие на музыкальный мир так же, как и знаменитые композиторы
Мастер настраивает рояль перед концертом на открытии выставки «Покинутый дом: кунсткамера московских роялей» в Музее Москвы
Музыкант, коллекционер раритетных исторических роялей и клавишных инструментов Петр Айду дал небольшой концерт во время открытия выставки «Покинутый дом: кунсткамера московских роялей» в Музее Москвы
Экспонаты, представленные на выставке, входят в коллекцию «Приюта роялей» — проекта, посвященного сохранению старых музыкальных инструментов, ставших ненужными современным владельцам
Посетительница на открытии выставки «Покинутый дом: кунсткамера московских роялей» в Музее Москвы
Экспонат выставки «Покинутый дом: кунсткамера московских роялей» в Музее Москвы
Экспозиция будет дополнена предметами мебели и изобразительными материалами из фондов Музея Москвы