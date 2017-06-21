Министерство обороны РФ сообщит западным партнерам о российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2017» посредствам дипломатических каналов, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства в среду.

«В установленные международными договорами сроки наши партнеры получат более детальную информацию об этом учении — как по дипломатическим каналам, так и через средства массовой информации», — сказал Шойгу. Мероприятие будет открытым для международных наблюдателей и журналистов, добавил глава Минобороны.

Шойгу также отметил, что в учениях в текущем году будет задействовано значительно меньше техники и военнослужащих по сравнению с их количеством на подобных маневрах стран НАТО в Европе.