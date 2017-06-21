Порядка 1 тыс. семей, проживающих на территории Хабаровского края, стали обладателями сертификатов регионального материнского капитала с начала 2017 года. Большинство жителей направили полученные средства на решение жилищного вопроса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Право на получение материнского капитала в размере 200 тыс. рублей имеют лишь те семьи, в которых родился (или был усыновлен) третий и последующий ребенок. За время существования программы власти Хабаровского края выдали гражданам 16896 гарантийных писем. При этом 80% семей использовали деньги, чтобы компенсировать действующие ипотечные кредиты, погасить займы, выданные на строительство или покупку готового жилья. Небольшая часть предпочла оплатить из средств маткапитала услуги образование и лечения, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, изначально программа материнского капитала предполагала возможность направлять средства по трем направлениям: на улучшение жилищных условий, обучение детей и будущую пенсию матери. В прошлом году к ним добавилась возможность социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Материнский капитал является государственной мерой поддержки семей, которые родили или усыновили второго или последующих детей. Такая форма поддержки была введена в России в 2007 году.