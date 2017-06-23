«Трансформеры: Последний рыцарь» (12+)

Режиссер: Майкл Бэй, в ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Лора Хэддок, Изабела Монер, Стэнли Туччи

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в истории Трансформеров на Земле. Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда.

«Холодное танго» (16+)

Фото: WDSSPR

Режиссер: Павел Чухрай, в ролях: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Елисей Никандров

Действие остросюжетной драмы разворачивается в послевоенной Литве. Герой чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная — дочь его врага.

«Вечно молодой» (16+)

Фото: Cinema Prestige

Режиссер: Гийом Кане, в ролях: Гийом Кане, Марион Котийяр, Филипп Лефевр, Жиль Леллуш, Камилль Роу

Гийом и Марион — супружеская пара актеров. Когда-то он получил «Сезар», купался в лучах славы. Сейчас ему 43, он снимается в дешевых сериалах , одевается во что попало, покупает продукты в магазинах, где его зовут мистер Котийяр, и печально бредет домой — там героя ждет блестящая Марион, звезда, красавица, самая востребованная актриса поколения.

Bosco Fresh Fest (18+)

В этом году в числе звездных хедлайнеров музыкального фестиваля — популярный коллектив Morcheeba. Также посетители услышат «живые» выступления Sevdaliza, Roots Manuva, The Boxer Rebellion, Parov Stelar и группы «Браво». Кроме того, будет организована образовательная зона, где пройдут открытые лекции и публичные дискуссии.

24, 25 июня, музей-заповедник «Царицыно»

«Солисты Москвы»

Прославленный коллектив продолжает отмечать 25-летний юбилей. На концерте в Большом зале консерватории музыканты под управлением Юрия Башмета представят программу, охватывающую три века классической музыки : от Иоганна Себастьяна Баха (Бранденбургский концерт № 6 для двух альтов, струнных и basso continuo) до нашего современника Гии Канчели («Однажды» для баяна, ударных, бас-гитары и струнных). Помимо худрука ансамбля, который в этот вечер будет не только дирижировать, но и играть на альте, на сцену выйдут Фридрих Липс (баян) и Виталий Астахов (альт).

25 июня, 19.00, Большой зал консерватории

«Аквитанская львица» (16+)

Режиссер Ильдар Гилязев поставил спектакль о незаурядной женщине, жившей в эпоху рыцарей, расцвета готики и романского искусства, — Алиеноре Аквитанской . Она была матерью двух королей, один из которых — Ричард Львиное Сердце. Создать образ королевы на сцене «Ленкома» предстоит царственной Инне Чуриковой.

23 июня, 19.00, Ленком

«Сцены из рыцарских времен» (12+)

Фото: пресс-служба Театра на Таганке

Новая постановка режиссера Тимура Бадалбейли родилась из творческого проекта «Репетиции». В спектакль по произведению А.С. Пушкина вплетены стихи, романсы, сказки и афоризмы. Главный герой Франц — молодой поэт, влюбленный в недоступную аристократку Клотильду и бунтующий против социального неравенства.

26 мая, 19.00, Московский театр драмы и комедии на Таганке

«Три товарища» (16+)

В центре спектакля Галины Волчек — чувства, которые сильнее смерти. Постановка по роману Ремарка рассказывает о трех боевых товарищах, занявшихся после войны бизнесом в собственной автомастерской. Война закончена только в материальном мире, но в душах героев она продолжает жить, обрекая их на мучения.

23 июня, 19.00, Современник, Основная сцена

«Юбилей ювелира» (16+)

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сыграв главную роль в постановке пьесы Николы Маколиффи, Олег Табаков отметил собственное 80-летие. По словам режиссера Константина Богомолова, он увидел в произведении человеческую драму, требующую от актеров мужества. Что ж, Табакову его не занимать.

25 июня, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова

«Тартюф» (16+)

Режиссер Бриджит Жак-Важман перенесла действие знаменитого произведения Мольера в наше время. Но фабула осталась без изменений — наглый авантюрист стремится воспользоваться доверчивостью хозяина дома, пытается увести его жену и отнять состояние.

25 июня, 19.00, Театр им. А.С. Пушкина

«Гений Места: от экзерциргауза к выставочному залу. 200 лет в истории»

Фото: пресс-служба ЦВЗ «Манеж»

Юбилейная выставка отражает все этапы истории московского Манежа — от постройки здания в 1817 году до сегодняшнего дня. В экспозицию вошли архитектурные планы и макеты, архивные документы и фотографии, портреты и мундиры выдающихся деятелей, связанных с историей Манежа, а также произведения искусства, ранее выставлявшиеся на этой площадке.

До 26 ноября, Центральный манеж

«Российские программы 39 ММКФ»

В рамках 39-го Московского кинофестиваля в Белом и Малом залах Центрального дома кинематографистов будут представлены новые документальные и анимационные фильмы отечественного производства, программа короткометражных игровых картин, а также тематические ретроспективы. Фильмом открытия станет новая картина Юрия Грымова «Три сестры» .

С 23 по 29 июня, Центральный дом кинематографистов