В Большом театре подвел итоги XIII Московский международный конкурс артистов балета и хореографов. Два Гран-при — значительных как по весу (массивная позолоченная чаша), так и по денежному эквиваленту ($100 тыс.) — ни танцовщикам, ни постановщикам присуждены не были. Среди 170 конкурсантов жюри не обнаружило достойных высшей награды соревнования.

Церемония вручения остальных призов прошла оперативно. Ведущие — Владислав Флярковский и Татьяна Геворкян — зачитывали список награжденных, те вереницей тянулись к вручавшей призы Марине Леоновой, заместителю председателя жюри, отвешивали поклоны залу и сидящим на сцене судьям, после чего живописно выстраивались на широкой белой лестнице, прикрывающей задник Исторической сцены. Единственным неуставным оказался жест дипломанта Игоря Ксенофонтова, галантно преподнесшего свой наградной букет участнице судейской бригады Светлане Захаровой.

Бессменный председатель конкурса Юрий Григорович, по случаю финала сменивший знаменитый белоснежный пиджак на строгий черный, произнес заключительную речь, в которой охарактеризовал 48 лет столичной конкурсной страды (первое соревнование состоялось в 1969-м) как творческие и плодотворные. Подтвердить правоту патриарха был призван гала-концерт, куда привлекли лучших участников конкурса.

На второе отделение концерта прибыли Владимир Путин и его бразильский коллега Мишел Темер. В правительственной ложе их встретили Юрий Григорович и председатель оргкомитета, вице-премьер Ольга Голодец.

Увы, президенту России не пришлось порадоваться безоговорочной победе русского балета. В наградном списке доминировали представители Китая, Японии, Южной Кореи. Отлично выступили также представители США, Бразилии, Латвии и быстро входящих в число ведущих балетных держав Казахстана и Киргизии. Утешить патриотически настроенных балетоманов мог лишь тот факт, что отдельные яркие иностранцы танцевали или по сей день танцуют в российских театрах и готовили их к конкурсу наши педагоги.

Остановившиеся в шаге от тройки призеров дипломантки Екатерина Чебыкина (Украина) и американка Джой Вомак ведут репертуар соответственно в Мариинском театре и Кремлевском балете. Любимцы публики японцы Терада Мидори (третья премия) и Коя Окава (первая премия), знакомые зрителям по телепроекту «Большой балет», — солисты Казанского театра оперы и балета. Там же танцует удостоенная серебра темпераментная бразильянка Аманда Мораес Гомес. Похоже, что главный музыкальный театр Татарстана ныне выступает в роли балетного аналога мадридского «Реала»: собирает «лучшие ноги» со всех концов света.

Что касается ведущих театров обеих наших столиц, ранее традиционно поставлявших российских лауреатов, то они конкурс проигнорировали. Исключение составил солист Мариинки Эрнест Латыпов, чей петербургский академизм жюри оценило второй премией в разделе «Дуэты». Немалую роль в его победе сыграла опытнейшая партнерша Анастасия Матвиенко, обладательница золотой медали Московского конкурса 2005 года. Па-де-де из «Дон Кихота» в исполнении этой по-северному сдержанной пары увенчало гала-концерт лауреатов.

По ходу события градус эмоций был на порядок выше. Особенно порадовало автора этих строк выступление балерины из Латвии Эвелины Годуновой, выигравшей номинацию «Соло». Победительница вихрем прошлась по вариации Китри и перекрыла сцену высоченными прыжками в вариации из «Пахиты». Внимания к нюансам обладательнице знаменитой балетной фамилии пока не хватает, но девушка самокритично признает, что «еще есть над чем работать».