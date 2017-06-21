В Нижнекамске вынесен приговор бывшему чиновнику, обвинявшемуся по статье о мошенничестве в крупном размере. Подсудимый получил три года и десять месяцев колонии общего режима.

Преступление было совершено в 2015 году. Госслужащий сообщил директору детского лагеря «Заря», что некий предприниматель поставил сувениры и бейсболки, по которым якобы не прошла оплата. Обвиняемый поручил заключить договоры купли-продажи. При этом чиновник отметил, что оплату нужно перечислить без поставки товара. В итоге на счет бизнесмена поступило 191 тыс. рублей, из которых 170 тыс. тот перевел на счет фигуранта, пишет ИА «Татар-информ».

Затем подсудимый рассказал специалисту своего управления о том, что в лагерях «Заря» и «Кама» не хватает средств. Поэтому родительский взнос на путевки следует собрать наличными, обойдя расчетные счета лагерей и бухгалтерскую документацию, а деньги передать ему лично в руки. В итоге чиновник забрал себе свыше 1,1 млн рублей.