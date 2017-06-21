Районный суд Екатеринбурга не рассмотрел коллективный иск родителей, чьи дети не попали в первый класс из-за обилия фиктивных прописок. По данным региональной прокуратуры причина в некомпетентно составленном иске.

В ходе прокурорской проверки установили, что 19 детей с постоянной регистрацией в районе гимназии №99 не попали в первый класс из-за фиктивных прописок других дошкольников. Выяснилось, что многие родители преследовали цель попасть именно в эту школу. Ведомство до сих пор продолжает проверку. Рассматриваются возможные решения конфликта, в том числе и отчисление детей с фиктивной регистрацией, сообщает ИА «Ура.ру».

Обращаться в суд родителям предложили с индивидуальными исками, так как для коллективного им не хватает одного человека. Сдаваться они не намерены и считают, что это нарушение права на запись ребенка в школу по месту жительства.

В департаменте образования Екатеринбурга отметили, что власти ничем не могут помочь в сложившейся ситуации. Все дело в том, что между детьми с временной и постоянно регистрацией установлено равенство федеральным законодательством. Директор школы на суде заявила, что прием в первый класс был проведен законно и дополнительный набор не планируется.