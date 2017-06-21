В бельгийском городе Намюр полиция обнаружила подозрительный предмет на железнодорожном вокзале, всех пассажиров эвакуировали.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя национальной железнодорожной компании Бельгии SNCB Эльзу Ру, движение поездов через Намюр временно приостановлено. В настоящее время здание вокзала оцеплено, проводится проверка.

Ранее в Брюсселе мужчина пытался устроить взрыв, но был вовремя ликвидирован бельгийскими военными.