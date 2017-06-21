Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Бразилии Мишелом Темером сравнил текущее лето в России с бразильской зимой.

«Господин президент, приветствую вас. Желаю успешного пребывания в нашей стране. Вы у нас находитесь летом. Правда, у нас такое лето, как у вас зима. Особенно нынешнее лето», — отметил премьер.

Как отмечает «Газета.RU», Медведев также обратил внимание на проходящий в России Кубок конфедераций. Несмотря на то, что Бразилия не принимает в нем участие, ее представителей всегда рады встретить в России, добавил премьер.

Бразильский лидер находится в Москве с официальным двухдневным визитом, во время которого у него запланированы встречи с президентом и премьер-министром РФ.