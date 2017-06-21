Главный принцип реакции на санкции — это принцип взаимности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва подготовит ответ на расширение ограничительных мер со стороны США.

«Санкции восприняли с сожалением, сожалением о том, что пока продолжается ставка на вот такую санкционную риторику, далекую от конструктивизма», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

США идут по пути расширения санкций вместо «реальной демонстрации политической воли на урегулирование украинского кризиса», добавил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что Москва готовит ответ на действия Вашингтона, возможные меры обсуждаются на экспертном уровне.

Накануне минфин США расширил антироссийские санкции. В черный список попали 38 физических и юридических лиц. Поводом для расширения ограничительных мер стала ситуация на Украине.