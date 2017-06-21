В Министерстве иностранных дел России подтвердили факт смерти старшего советника Четвертого департамента стран СНГ Андрея Недосекина. Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Некролог размещен на сайте МИД России.

«Руководство Министерства и департамента стран СНГ с глубоким прискорбием сообщают о скоропостижной кончине старшего советника 4 ДСНГ Недосекина Андрея Павловича», — говорится в тексте документа.

О причинах смерти дипломатического работника не сообщается.

Андрей Недосекин родился 4 ноября 1954 года в Москве. Окончил МГИМО в 1982 году. Работе в МИД дипломат посвятил более 35 лет. Недосекин имел дипломатический ранг советника 1 класса.

Напомним, тело старшего советника 4 ДСНГ обнаружила его бывшая супруга в собственной квартире в Зоологическом переулке.

По предварительной оценке экспертов, тело погибшего пролежало в квартире несколько дней.