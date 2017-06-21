Трое неизвестных в масках ограбили дом предпринимателя в Подмосковье на 14 млн рублей, связав хозяина и его супругу скотчем. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во вторник, 20 июня, в 05:00 в деревне Корпуса Щелковского района Московской области. Злоумышленники, угрожая пистолетом и ножом, похитили у учредителя одного из московских акционерных обществ наличные деньги в размере 6 млн рублей, $100 тыс., €20 тыс., а также ювелирные украшения и мобильный телефон Samsung S7. Общая сумма ущерба составила 14 млн рублей, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело по стать «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия». Следователи устанавливают личности подозреваемых, которые оставили на месте преступления две маски и пару перчаток.