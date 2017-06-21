Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра до 17 м/с в среду, 21 июня.

«В ближайшие 1–2 часа с сохранением до вечера 21 июня в Москве (включая ТиНАО) прогнозируется усиление западного ветра местами с порывами 14–17 м/с», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе управления не исключили, что из-за непогоды в Москве возможны повреждения линий электропередачи и деревьев, рекламных щитов и автотранспорта, а также дорожные заторы. В связи с этим в МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев, а пешеходам — обходить опасные участки или переждать непогоду в здании.