В Госдуме оборудовали специальный офис для представителей правительства РФ, которые приходят в нижнюю палату на парламентские слушания и представлять законопроекты. Теперь министрам не придется часами ждать, когда настанет очередь их вопроса в повестке.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил необходимость этого тем, что нижняя палата стала больше взаимодействовать с кабмином. По его словам, новые помещения выделены за счет оптимизации площадей.

Кабинет расположен на третьем этаже «нового» здания в Георгиевском переулке, в нем три рабочих места с компьютерами и телефонами, на стене монитор для трансляции, также есть место для отдыха. Перед ним — приемная, где находится сотрудник, осуществляющий коммуникацию с аппаратом Думы и комитетов. Как пояснила глава думского аппарата Татьяна Воронова, презентуя журналистам офис кабмина, выбор расположения помещения определялся максимальной близостью к залу пленарных заседаний. По словам Вороновой, полномочный представитель правительства РФ в Госдуме Александр Синенко и его аппарат останутся в своих кабинетах на Охотном ряду.

Вячеслав Володин, возглавив Госдуму седьмого созыва, сразу начал расширять взаимодействие с кабмином. Так, в регламент палаты был внесен ряд изменений, касающихся обеспечения принимаемых законопроектов сопутствующими нормативными документами и процедуры проведения оценки регулирующего воздействия. Кроме того, были достигнуты договоренности о присутствии министров и их заместителей на заседаниях профильных комитетов.