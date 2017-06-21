В Орле приостановлена реконструкция Центрального стадиона им. В. И. Ленина. Не состоялись торги на установку козырьков над восточной и западной трибунами, не начались в срок работы по организации покрытия теннисного корта.

Как сообщает InfoOrel.ru, заказчик работ («Орелгосзаказчик») винит подрядчика, компанию «Мособлстрой». Договор на сумму 111 млн рублей расторгнут, планируется вернуть через суд деньги и потратить их на завершение объекта.

Будет сформирован план по устранению недоделок. Исполнителям предстоит оценить, во сколько это обойдется.