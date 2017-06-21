Следствие требует арестовать бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского по делу о хищении госсредств. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

Рассмотрение ходатайства начнется в среду.

По словам Пылиной, у Малобродского статус обвиняемого. «В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Малобродского меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует ТАСС представителя суда.

Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», по которому бывший генеральный продюсер компании «Седьмая студия» Алексей Малобродский был задержан по подозрению в хищении выделенных компании бюджетных средств, расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год лица, входившие в руководство автономной некоммерческой организации «Седьмая студия», похитили выделенные государством на развитие и популяризацию искусства бюджетные средства в размере около 200 млн рублей.

Ранее районный суд заключил под стражу до 19 июля экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. Бывшего гендиректора организации Юрия Итина суд отправил под домашний арест.

Алексей Малобродский возглавлял «Гоголь-центр» с 2013 по 2015 год, напоминает РЕН ТВ.