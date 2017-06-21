Российская система качества (Роскачество) опубликовала результаты исследования мобильных приложений категории «личные финансы».

Исследования показали, что лучшие приложения для iOS опередили лидеров Android по итоговому баллу. При этом приложения для последней операционной системы обладают большей функциональностью, нежели их аналоги в iOS.

Также выяснилось, что приложения для iOS более безопасны, нежели приложения для Android.

Лучшие приложения для iOS опередили лидеров Android по итоговому баллу. При этом приложения для последней операционной системы обладают большей функциональностью, чем их аналоги в iOS.