Президент России Владимир Путин продлил полномочия Бориса Титова на посту уполномоченного по правам предпринимателей.

Соответствующий указ подписал в среду, 21 июня, российский президент. Борис Титов вновь займет пост бизнес-омбудсмена с 22 июня 2017 года.

Напомним, ранее в мае Путин уже встречался с бизнес-омбудсменом. По окончании встречи российский лидер заявил о своих планах продлить полномочия Титова в качестве уполномоченного по защите прав предпринимателей.