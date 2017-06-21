В Москве прошла пресс-конференция создателей фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Исполнитель главной роли Том Холланд и режиссер Джон Уоттс рассказали о работе над картиной.

Том Холланд поздоровался с прессой по-испански. И тут же исправился, поприветствовав журналистов по-русски.

— Я уже столько стран объехал, представляя фильм, что запутался с языками.

Роль юного Питера Паркера (он же Человек-паук) сначала принадлежала Тоби Магуайру, в 2010-м перешла к Эндрю Гарфилду, а теперь в киновселенной Marvel зрители увидят нового исполнителя — Тома Холланда. Актер признается, что это было его мечтой.

— Пять лет назад я был на вручении премий Empire Award в Лондоне, и один из журналистов спросил, какого супергероя я хотел бы сыграть, — рассказал актер. — Я сказал: «Ну, лет через десять я планирую сменить Эндрю Гарфилда в роли Человека-паука». Я и представить не мог, что десять лет пролетят так быстро.

Холланд прошел несколько туров сложнейшего кастинга, но встретиться со своими предшественниками, чтобы узнать о тонкостях работы над образом, удалось лишь вне съемочной площадки.

— С Тоби Магуайром мы случайно пересеклись в отеле в Лос-Анжелесе, — поделился Том Холланд. — А с Эндрю Гарфилдом мы были в числе номинантов на премию BAFTA Awards. Кстати, награду Том Холланд тогда получил — как лучшая восходящая звезда.

Чтобы соответствовать новому образу, актеру потребовалась серьезная физическая подготовка. Но, признался Том Холланд, спорт — не его стихия.

— Мне трудновато себя заставить ходить в спортзал, поэтому я предпочел заниматься гимнастикой. Учился, как правильно управлять своим телом.

Главное, о чем договорились актер с режиссером Джоном Уоттсом во время первой встречи, — Человек-паук должен быть таким, каким его никогда не видели прежде.

— Мы хотели рассказать историю Питера Паркера, начиная с юношества, — пояснил Джон Уоттс. — Перед Томом стояла задача сыграть тот путь, который привел его в отряд Мстителей.

По заверению режиссера, кроме юного Человека-паука в фильме будут также новые злодеи и впечатляющие спецэффекты, да и сама картинка станет более современной.

В российский прокат фильм выйдет 6 июля.