Щуку с необычным окрасом синего цвета выловили в озере брянского поселка Белые Берега. Видео с уловом разместили рыбаки в социальной сети «ВКонтакте». После съемки на камеру мужчины отпустили рыбу обратно в водоем.

В социальной сети пользователи активно обсуждают ролик. Пользователи отмечают, что у такой добычи стоило просить три желания, прежде чем отпускать в воду, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В белобережском озере уже вылавливали необычных обитателей подводного мира. Не так давно рыбаки поймали аквариумную рыбу пангасиуса. Экземпляр распознали по справочнику, удивившись странной находке.