Следователи выясняют обстоятельства гибели девятилетнего школьника, утонувшего в озере в Иркутской области, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, трагедия произошла накануне вблизи города Тулун. Установлено, что днем первоклассник ушел на озеро со знакомым мальчиком, где во время купания утонул. Тело ребенка 2008 года рождения было обнаружено в 800 м от нефтеперекачивающей станции. О случившемся в правоохранительные органы сообщил отец погибшего.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, озеро, в котором утонул школьник, является искусственно созданным, оно не предназначено для купания. По предварительным данным, причиной гибели ребенка является несчастный случай.

По факту произошедшего назначена доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии. Причина смерти школьника будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка должностным лицам, ответственным за организацию мест для купания.