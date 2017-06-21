«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, в первом туре Чемпионшипа встретится с «Астон Виллой».

В среду, 21 июня, был обнародован календарь второго по силе дивизиона английского футбола. Подопечные российского специалиста сыграют на выезде с «Астон Виллой» 5 августа.

Соперник «Халл Сити» является семикратным чемпионом Англии. Клуб из Бирмингема семь раз завоевывал Кубок Англии, становился обладателем Кубка чемпионов и Суперкубка Европы, дважды — Кубка Интертото. «Астон Вилла» покинула Премьер-лигу в 2016 году.

О назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити» было объявлено в начале июня текущего года. Перед российским специалистом поставили задачу вывести команду в Премьер-лигу.

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