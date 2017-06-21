Исполнитель теракта на Центральном вокзале Брюсселя был 36-летним марокканцем, постоянно проживавшим в брюссельской коммуне Моленбек, он действовал один, сообщил представитель прокуратуры города в ходе пресс-конференции 21 июня.

«Личность террориста установлена. Его зовут Усама Ж., 1981 года рождения, проживавший в коммуне Моленбек», — уточнили в прокуратуре.

Представитель прокуратуры подтвердил, что террорист действовал в одиночку, и он не имел при себе пояса смертника. По данным следствия, он привел в действие бомбу в сумке, однако она не сработала. 36-летний марокканец был известен полиции по делам, не связанным с терроризмом.

Во вторник на центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв малой мощности, в результате которого никто не пострадал. Террорист, пытавшийся взорвать бомбу, был ликвидирован сотрудниками полиции.