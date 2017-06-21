Кусачую львицу Майю отправят в Крым
Знаменитую львицу Майю решено отправить в парк львов в Крыму. Согласие на это дали владельцы животного, семья Ероян.
Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в Энгельсском отделении российского общества по смежным правам, сопроводительный документ на вывоз Майи с территории Саратовской области уже готов, в ближайшее время должны быть готовы бумаги, позволяющие ввезти ее на территорию Крыма.
Животное к новому месту жительства доставят сами хозяева. Сейчас же львица в целях безопасности находится за чертой Энгельса. Ее содержат в заброшенной деревне, в 100 км от города.
Семье Ероян было предложено отправить Майю в парк Пензы, однако они выбрали Крым, поскольку, по их данным, в Пензе по истечении времени львов усыпляют. В Крыму, кроме прочего, и более подходящие для львов условия.
Как писали «Известия», львица напала на 15-летнего подростка в Энгельсе 24 апреля. СКР по Саратовской области потребовал от региональной прокуратуры и врио губернатора предъявить иск к владельцам львицы. СК настаивал на том, чтобы животное забрали у его хозяев, поскольку они содержат его в домашних условиях. Позже суд Энгельса постановил изъять Майю у семьи Ероян.