Знаменитую львицу Майю решено отправить в парк львов в Крыму. Согласие на это дали владельцы животного, семья Ероян.

Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в Энгельсском отделении российского общества по смежным правам, сопроводительный документ на вывоз Майи с территории Саратовской области уже готов, в ближайшее время должны быть готовы бумаги, позволяющие ввезти ее на территорию Крыма.

Животное к новому месту жительства доставят сами хозяева. Сейчас же львица в целях безопасности находится за чертой Энгельса. Ее содержат в заброшенной деревне, в 100 км от города.

Семье Ероян было предложено отправить Майю в парк Пензы, однако они выбрали Крым, поскольку, по их данным, в Пензе по истечении времени львов усыпляют. В Крыму, кроме прочего, и более подходящие для львов условия.