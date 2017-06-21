Разработчик антивирусного программного обеспечения ESET предупредила клиентов популярного онлайн-сервиса такси Uber о новой фишинговой атаке. По словам компании-разработчика, мошенники собирают данные платежных банковских карт пользователей при помощи массовой e-mail-рассылки.

Злоумышленники разослали на электронные адреса потенциальных жертв сообщения, якобы от компании Uber, в котором предлагают получить крупную скидку на следующую поезду в такси. Кликнув на баннер «акции» в письме, пользователь попадает на фишинговый сайт, где его поздравляют с «выигрышем» и предлагают создать аккаунт Uber, чтобы скидка была автоматически учтена при следующей поездке.

«Кнопка «входа» перенаправляет пользователя на поддельную страницу регистрации — там нужно ввести личные данные, включая имя, фамилию, номер мобильного телефона, а также номер, срок действия и CVV/CVC банковской карты», — говорится в пресс-релизе компании.

В ЕSET предупредили, что сайт псевдо-Uber не имеет ничего общего с настоящим сайтом сервиса, несмотря на то что внешне напоминает оригинал.

На сегодняшний день от рук мошенников пострадали в основном пользователи из Бразилии, США, Южной Кореи, Испании и Германии. По предварительной оценке ESET, на фишинговый сайт было совершено более 50 тыс. переходов.