Проект обновления фасадов многоквартирных домов разрабатывают в департаменте ЖКХ Липецка по поручению главы города Сергея Иванова. Реализацию начнут уже в 2017 году, выделив на ремонт 200 млн рублей.

Предположительно работы начнутся в III квартале 2017 года. Предпочтение в выборе материалов специалисты отдают вентилируемым фасадам и керамограниту. Однако, решение по каждой улице будет принимать специальная комиссия индивидуально. Это позволит учитывать особенности здания, время его эксплуатации и выбрать эффективное решение.

Все дома собираются привести к единому стилистическому решению, а за основу взяли уже выполненные проекты по благоустройству нескольких центральных улиц. Помимо фасадов, предполагается замена шиферной крыши на современную кровлю, сообщает GOROD48.

Заместитель главы администрации Липецка Евгений Губанов отметил, что фасад зданий больше всего подвергается воздействию внешней среды. Его ремонт позволит увеличить срок эксплуатации здания, а также снизить энергозатраты и сделать дом теплее.