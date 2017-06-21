Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о состоянии здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, подчеркнув, что никаких кадровых решений относительно этого вопроса не принималось.

Ранее на сайте администрации региона появились сообщения о десятидневном отпуске губернатора, по истечении которого Тулеев публично не появился, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель Владимир Чернов. После этого в СМИ распространилась информация о проблемах со здоровьем, которая неоднократно опровергались администрацией Кемеровской области. В среду стало известно, что губернатор Кузбасса перенес операцию на позвоночник и его здоровье не вызывает опасений.