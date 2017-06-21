Главой Нижнего Новгорода стала Елизавета Солонченко. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты городской думы. Соответственно, за вторую кандидатуру, самовыдвиженца Евгения Лазарева, не было подано ни одного голоса.

НИА «Нижний Новгород» уточняет, что президиум генсовета «Единой России» не рассматривал вопрос согласования кандидатуры на пост главы города. По некоторым данным, это было связано с тем, что в партии допускали возможность перехода Нижнего Новгорода на одноглавую модель управления.

Согласно регламенту думы, глава города избирается в течение не более одного месяца после досрочного прекращения полномочий предыдущего главы.

Напомним, 24 мая Иван Карнилин покинул этот пост по собственному желанию. Сразу же после этого группа депутатов предложила назначить на этот пост Елизавету Солонченко. Позже ее кандидатура была выдвинута местным отделением «Единой России». Однако решение местного отделения должен был согласовать генсовет партии, что сделано не было.