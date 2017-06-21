Практическая подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, так как пока нет конкретной договоренности об отдельном контакте на полях саммита G20 в июле в Гамбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никак не готовится [встреча]. На 7 июля ничего не запланировано. Исходим из того, что Путин и Трамп будут принимать участие в саммите «двадцатки» и в этой связи мы не можем исключать, что они встретятся на полях. Но каких-то договоренностей пока нет», — сообщил Песков журналистам.