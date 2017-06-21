Мужчина, получивший серьезные травмы во время шквала в столице 29 мая, скончался в одной из столичных больниц. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Врачи боролись за жизнь 56-летнего пострадавшего несколько недель, однако он скончался в ночь на 21 июня. Таким образом, сообщает «Дни.Ру» со ссылкой на «Интерфакс», общее число погибших от шквала в Москве возросло до 13 человек. В настоящее время в столичных клиниках находятся пятеро пострадавших от майского разгула стихии, включая двоих мужчин, двоих женщин и трехлетнего ребенка. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное или средней тяжестям.

Шквал обрушился на столичный регион 29 мая, в разных районах города скорость ветра достигала 22-32 м/с.