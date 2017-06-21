Официальные статусы почетного гражданина Казани присвоены миллиардеру Алишеру Усманову и актрисе Чулпан Хаматовой. Такое решение приняли городские депутаты.

Усманов финансировал строительство Белой мечети в Болгаре после знакомства с Минтимером Шаймиевым. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, последние 12 лет миллиардер тесно связан с Татарстаном и его столицей. Усманов сыграл роль в проведении Универсиады в Казани и принял участие в организации чемпионата мира по фехтованию, передает ProKazan.ru. Также он вложил в строительство Болгарской академии более 200 млн рублей.

Что касается Чулпан Хаматовой, то она родилась в Казани. Почетный статус уроженке города присвоен не только благодаря ее творческим успехам, но и из-за активной благотворительной деятельности. Официальная церемония намечена на 30 августа, когда будет отмечаться день Казани. При вручении грамоты почетные граждане получат единовременное вознаграждение в размере 114 942 рублей.