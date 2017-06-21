Кремль отказался комментировать первую встречу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Петром Порошенко.

"Не наше дело давать оценку состоявшимся переговорам президента Порошенко с вице-президентом США и встречу президента Порошенко с президентом Трампом. Это, наверное, ремесло для украинских политологов", - сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Трамп принял Порошенко в США 20 июня, и украинский лидер отметил "важность" обстоятельства, что с ним Трамп встретился раньше, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Трамп могут пересечься на саммите G20 в Германии в начале июля 2017 года.