В петербургском Доме актера открывается «Кукart» — один из самых известных в России фестивалей театров кукол. Форум, основанный в 1993 году, пройдет в 13-й раз. Как и в прежние годы, организаторы ставят своей целью укрепление международных связей. Акцент нынешнего смотра — балканский: в Петербург приедут коллективы из Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговины. Кроме того, в программе спектакли театров из Эстонии, Израиля, Великобритании и других стран.

В показах задействованы разные петербургские площадки, но базой фестиваля остается Дом актера. На постановки, которые там покажут, — вход бесплатный. Ежегодная акция «Петрушки на Невском» также сделает мировой кукольный театр общедоступным, вовлекая в орбиту форума всех горожан.

— Более десяти коллективов из разных стран поочередно в режиме нон-стоп покажут свои представления на перекрестке Невского проспекта и Малой Садовой, — рассказал «Известиям» Давид Бурман, президент фестиваля. — Это главный «культурный мост» нашего форума. Как мы подсчитали, за день «Петрушки на Невском» охватывают больше 10 тыс. зрителей.

Среди участников «Петрушек…» — венецианец Джиджо Брунелло, разыграющий историю отношений Арлекина и Коломбины, коллектив из британского Саутгемптона, приезжающий с интригующим спектаклем «Сезон свиньи», и пара бразильских артистов, которые покажут в городе на Неве историю Чижика-Пыжика с Фонтанки. Отдельного внимания заслуживает берлинский театр «Штабфигуренкомпани»: в постановке «Оймель» шесть актеров, чьи лица скрыты масками, управляют огромной марионеткой, созданной с оглядкой на японский кукольный театр Бунраку.

— «Кукart», основанный гениальными кукольником Михаилом Хусидом и художником Юрием Соболевым, задумывался как фестиваль, соединяющий театр кукол с разными видами искусства, — пояснил Давид Бурман. — Форум демонстрировал, как театр кукол, по природе своей опирающийся на традицию, может сочетаться с такими непонятными тогда явлениями, как перформанс, инсталляция и видеоарт.

Сегодня эти явления не в новинку, и нельзя сказать, что диалог разных искусств имеет в наши дни столь очевидное выражение, как это было у истоков фестиваля. Тем не менее театр кукол все равно предстает в спектаклях как жанр, открытый к междисциплинарности. Так, в «Сказке о дожде» по поэме Беллы Ахмадулиной заняты балетные артисты Михайловского театра, а в качестве постановщика выступает хореограф Мария Большакова.

Хедлайнером 13-го смотра объявлен спектакль Мытищинского театра кукол «Огниво» в режиссуре Станислава Железкина. Российскую глубинку представит Театр кукол Удмуртской республики, который приезжает со спектаклем «Прожить» по прозе Платонова; режиссер Наталья Молоканова сочетает эстетику «ширмового» спектакля с цветным теневым театром.

— Хотя вся программа заслуживает внимания, я советую не пропустить варшавскую «Историю бычка Фердинанда», которая будет сыграна на Новой сцене Александринки, — посоветовал Давид Бурман. — В спектакле интересно соединены пластический театр, маски и кукла, причем кукла «кубическая», вдохновленная Пикассо. Также интересно «Послание» питерского театра-студии Contrast, где задействованы цирковые и танцевальные элементы.

Фестиваль продлится до 30 июня.