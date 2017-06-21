Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запись авиаудара российских ВКС в Сирии, которую с экрана мобильного телефона показал Владимир Путин режиссеру Оливеру Стоуну, подлинная.

Напомним, ранее у некоторых пользователей соцсетей возникли сомнения — в Сети писали, что на самом деле этот авиаудар нанесли ВВС США по группе талибов в Афганистане.

«Могу подтвердить. Это действительно материалы нашего Министерства обороны. Министр обороны передал их президенту. Некая часть была продемонстрирована Оливеру Стоуну. Какие-либо сомнения неверны и неуместны», ­— заявил Песков.

Смартфон, с которого президент демонстрировал режиссеру ролик, принадлежит одному из сотрудников, обеспечивающих работу главы государства, добавил Песков.