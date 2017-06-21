Встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом возможна, но приготовлений к ней Кремль не ведет, сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Оба президента будут участвовать в саммите G20, который пройдет в Гамбурге 7–8 июля 2017 года.

«Пока она никак не готовится, и на 7 июля ничего не запланировано. Пока мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите «двадцатки». И мы не можем исключать, что они встретятся на полях саммита», — сообщил Песков.

Комментируя возможность двусторонней встречи лидеров, он уточнил, что «каких-либо договоренностей и приготовлений нет».

«В случае необходимости мы успеем», — пояснил пресс-секретарь Путина.