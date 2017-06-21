Спутниками-шпионами США на полигоне ядерных испытаний в КНДР была зафиксирована некая деятельность, являющаяся, по предварительным данным, возможной подготовкой к шестому ядерному испытанию. Об этом сообщил телеканал CNN.

Обнаруженная деятельность заключалась в проведении работ на одном из выходов полигона. Как сообщает телеканал «Звезда», спецслужбы Соединенных Штатов убеждены в готовности Северной Кореи к проведению нового ядерного испытания. Американские эксперты полагают, что это может произойти во время очередного стратегического диалога Америки и Китая в среду в Вашингтоне на уровне глав МИД и минобороны.