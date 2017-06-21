Герб Хабаровска будет изменен до 1 июля 2017 года. Обновленную версию эмблемы города заменят на всех вывесках административных зданий, документах и печатях.

Как сообщает ИА AmurMedia, вопрос использования государственной и муниципальной символики обсудили сегодня городские депутаты на заседании комитета по местному самоуправлению. Символ города прошел регистрацию на федеральном уровне и зарегистрирован в государственном Геральдическом совете.

Новый герб представляет собой вилообразный крест, сопровождаемый в оконечности червленою рыбой. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца и знаком Города воинской славы (двумя скрещенными обнаженными серебряными мечами с золотыми рукоятями). Держатели щита изображены в виде черного медведя и тигра в черных полосах — с серебряными грудью, когтями, червлеными глазами и языками.

Первый герб города Хабаровска Приморской области Российской империи утвержден 1 февраля 1912 года. Он представлял собой лазуревый крест, сопровождаемый внизу червленой рыбой. В вольной части щита располагался герб Приморской области, к которой относился город. Щит был увенчан серебряною о трех зубцах башенною кроною и окружен двумя золотыми колосьями, соединенными Александровскою лентою.

Второй герб Хабаровска был утвержден 13 августа 1991 года Президиумом Хабаровского городского совета народных депутатов. В 2014 году после присвоения Хабаровску звания Города воинской славы был принят третий герб.