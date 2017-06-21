Прокуратура Оренбурга обязала администрацию поселка Самородово ликвидировать стихийную свалку. Незаконное складирование отходов и нарушение санитарных норм выявила прокурорская проверка.

Бытовой мусор скопился в огромных количествах буквально в 100 м от коттеджного поселка «Старица Урала». Свалка образовалась из строительных отходов, стекла, бетонных изделий и бумаги. Как сообщает РИА «Оренбуржье», прокуратура посчитала, что администрация поселка не контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

По данным проверки надзорное ведомство обратилось к главе поселка Самородово с претензией, которая находится на стадии рассмотрения. Отмечается, что полное бездействие в сложившейся ситуации может нанести вред окружающей среде.