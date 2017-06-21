Старший советник департамента по делам СНГ МИД России Андрей Недосекин был найден мертвым в Москве.

Тело Недосекина в собственной квартире в Зоологическом переулке обнаружила его бывшая супруга. Об этом сообщает телеграм-канала Mash.

«Накануне МИД приказом вывел погибшего из штата. Точная причина смерти устанавливается», — говорится в сообщении.

По данным экспертов, труп дипломата пролежал в квартире несколько дней, передает Утро.ru.

В МИД РФ пока не подтвердили и не опровергли данную информацию.