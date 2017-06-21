Найдено тело старшего советника МИД РФ
Старший советник департамента по делам СНГ МИД России Андрей Недосекин был найден мертвым в Москве.
Тело Недосекина в собственной квартире в Зоологическом переулке обнаружила его бывшая супруга. Об этом сообщает телеграм-канала Mash.
«Накануне МИД приказом вывел погибшего из штата. Точная причина смерти устанавливается», — говорится в сообщении.
По данным экспертов, труп дипломата пролежал в квартире несколько дней, передает Утро.ru.
В МИД РФ пока не подтвердили и не опровергли данную информацию.