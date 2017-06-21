Власти Вологодской области разработали карты по гастрономическому, лечебно-оздоровительному, промышленному и инклюзивному туризму. В частности, путешественникам предлагаются уникальные блюда (кичменгский пряженик, устьянская уха), местные напитки, а также продукты, которыми славится регион: масло, молоко, кефир и т.д.

По данным Ростуризма, санаторно-курортные учреждения Вологодчины наиболее популярны среди туристов, сообщает ИА FlashNord. Всего в области таких комплексов 12, в большинстве их них имеется лечебно-диагностическая база. Медицинские услуги предоставляются по нескольким направлениям: общетерапевтическое, профпатология, гастроэнтерология, гастроэндокринология, травматология, ортопедия.

Инклюзивная карта городов включает объекты, доступные для посещения людям с ограниченными возможностями здоровья. На карте промышленных объектов отмечены 25 предприятий. Наиболее развитыми отраслями являются металлургия и химическая промышленность (Череповец), лесная, целлюлозно-бумажная, металло- и деревообрабатывающая промышленность (Вологда и Сокол).