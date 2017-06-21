В Ртищеве Саратовской области задержано руководство районной полиции.

Речь идет о начальнике полиции, главе местного отдела уголовного розыска и троих офицерах, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник.

В пресс-службе СУ СКР по Саратовской области от комментариев отказались. В ГУ МВД области лишь сообщили, что проверку проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности. По данным источников, операцию по задержанию провели сотрудники регионального УФСБ.

В прокуратуре утверждают, что им никакая информация о возбуждении уголовного дела не поступала. Таким образом, пока неизвестно, в чем подозревают сотрудников правоохранительных органов Ртищева.