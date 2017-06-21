Молодой человек в Ярославле остановил движение на Московском проспекте, чтобы помочь утиному семейству перейти дорогу. Добрый поступок не остался без внимания. Его активно обсуждают в социальных сетях жители города.

Интересный случай произошел недалеко от Ярославского государственного технического университета: молодой человек вышел на оживленную трассу и останавливал машины, чтобы водители пропустили пернатых путешественников. Фото процесса было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас снимок собрал почти 1 тыс. «лайков», а пользователи гадают о том, куда могла направиться утка с семейством, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Мероприятие окончилось благополучно. Утки перешли оживленную магистраль и отправились дальше. Вероятнее всего, птицы обитают в пруду парка «Нефтяник».