Операция, проведенная на позвоночнике губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, прошла удачно. Глава региона чувствует себя хорошо.

В настоящее время Аман Тулеев проходит реабилитацию, передает «Федеральное агентство новостей».

Губернатор не планирует снимать с себя полномочия и собирается исполнять свои обязанности до конца срока в 2020 году, отметил начальник главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексей Доронгов.

Напомним, как сообщали «Известия» ранее, пресс-конференция по состоянию здоровья главы Кузбасса назначена на четверг.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов ранее возмутился «надуманными фактами» о болезни и скорой отставке Амана Тулеева, распространенными в СМИ, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информацией относительно возможной отставки губернатора Кемеровской области не располагает.