Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило о том, что официальный дилер Subaru добровольно отзывает 24 480 транспортных средств марки Subaru Impreza и Subaru Forester из-за дефекта газогенератора фронтальной подушки безопасности.

«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2007 года по октябрь 2010 года. Причиной отзыва автомобилей Subaru Impreza и Forester является возможное проникновение влаги в газогенераторе подушки безопасности для пассажира производства компании Takata Corp. Спустя длительное время эксплуатации автомобиля это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений», — говорится в пресс-релизе Росстандарта.

Как отметили в ведомстве, владельцы попадающих под отзыв транспортных средств могут обратиться в официальные дилерские центры для проведения работ по замене дефектной детали.