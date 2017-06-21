Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение выплатить €14,8 млн испанским фискальным службам, чтобы избежать тюрьмы. Об этом сообщает Cope.

Форвард таким образом решил воспользоваться предложением погасит долги в течение 60 дней, чтобы смягчить вердикт суда. В случае если Роналду выплатит необходимую сумму и признает свою вину, ему может грозить наказание до 2 лет лишения свободы условно вместо 7 лет тюремного заключения, сообщает телеканал «Звезда».

Перед судом игрок должен предстать после проведения Кубка конфедераций, который проходит в России. В среду, 21 июня, на стадионе «Спартак» пройдет матч сборной России со сборной Португалии.