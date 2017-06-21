Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, определяющий ненормированный рабочий день, новые полномочия и ограничения для сотрудников Федеральной службы охраны.

В частности, согласно закону, сотрудники ФСО наделяются правом ограничивать движение на трассах для проезда объектов госохраны, а также безвозмездно использовать аэропорты, вертодромы и речные порты независимо от их форм собственности.

Помимо этого, директор ФСО и уполномоченные лица теперь смогут устанавливать ненормированный рабочий график для отдельных категорий сотрудников, которым при этом будет предоставлен дополнительный отпуск до 10 суток.

Согласно принятому документу, органы ФСО должны обеспечивать и принимать любые меры по защите персональных данных объектов госохраны, а также членов их семей. В законе оговаривается, что обработка данных должна осуществляться с их согласия и с согласия органов государственной охраны, за исключением персональных сведений, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законодательством.