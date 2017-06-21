Пограничники задержали в Сковородинском районе Амурской области двух граждан КНР, которые незаконно пересекли государственную границу РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

По данным ведомства, иностранцев задержали в тот момент, когда они устанавливали рыболовные сети вблизи российского берега реки Амур. В ходе досмотра у задержанных были изъяты лодка с мотором и три сплавные сети общей протяженностью около 450 м, сообщает ИА «Амур.инфо».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ или тюремного заключения на срок до 2 лет.