Музей Победы на Поклонной горе зажжет в четверг в Зале Памяти и Скорби 1418 свечей, соответствующих количеству дней Великой Отечественной войны.

«Патриотическая народная акция «Свеча Памяти» в Музее Победы на Поклонной горе проводится ежегодно», — говорится в заявлении пресс-службы музея, где также отметили, что нынешняя акция станет тринадцатой по счету.

Музей Победы также пригласил всех желающих прийти 22 июня на Поклонную гору, чтобы зажечь свечу и почтить память почти 27 миллионов человек, которые стали жертвами той страшной войны.